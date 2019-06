Noreg kan få heroinassistert behandling i Oslo og Bergen

innenriks

– Vi må tore å tenke nytt for å kunne hjelpe dei rusavhengige som ikkje har nytte av det tradisjonelle hjelpetilbodet, seier helseminister Bent Høie (H) som fekk rapporten saman med Venstre-leiar Trine Skei Grande.

Grande legg til at partiet hennar fekk gjennomslag for ein meir human og kunnskapsbasert rusomsorg i regjeringserklæringa.

– Heroinassistert behandling er noko vi har kjempa for i 12 år. For oss handlar det om å redde liv og det handlar om meir verdigheit for rusavhengige, seier ho.

Dei mest hjelpetrengande rusavhengige

Helsedirektoratet fekk i fjor i oppdrag å utarbeide eit forslag til korleis eit forsøksprosjekt med heroinassistert behandling (HAB) kan bli gjennomført i Noreg. Senter for rus- og avhengnadsforsking (SERAF) har på oppdrag frå Helsedirektoratet utarbeidd forslaget i samråd med brukarorganisasjonar, fagmiljø og representantar for Bergen og Oslo kommune.

Formålet med forsøket er å finne eit tilbod til dei rusavhengige som treng mest hjelp, og ikkje har nytte av det tradisjonelle hjelpetilbodet. Slik at dei kan redusere helserisikoen, få betre livskvalitet og betre funksjonsnivå.

– Eg vil no gå grundig inn i rapporten før eg tar stilling til den vidare prosessen om mogleg gjennomføring. Vi vil òg sjå på meirkostnaden ved å ha ein pasient i HAB, samanlikna med ein pasient i LAR (Legemiddelassistert behandling), seier Høie.

SERAF foreslår at det blir etablert eitt forsøk i Oslo med opptil 200 pasientar fordelte på to klinikkar og eitt i Bergen med opptil 100 pasientar.

I rapporten blir det foreslått at HAB blir ein del av programmet med legemiddelassistert behandling (LAR), som vart etablert som eit landsdekkande behandlingstilbod i Noreg i 1998. For å kunne bli med i prosjektet er eitt av kriteria at ein har vore i LAR utan at dette har ført til særleg betring av livssituasjonen.

Ein dose medisinsk heroin

HAB utgjer ein veldig liten del av behandlingstilboda internasjonalt, men har vorte prøvd ut i mange land i over 25 år. HAB blir i dag tilbode i minst 58 klinikkar i åtte land (Canada, Danmark, England, Tyskland, Nederland, Spania, Sveits og Belgia).

Klinikkane vil krevje betydeleg fagleg bemanning og vil vere opne 10 timar kvar dag heile året. Det vil til kvar tid vere både lege, sjukepleiarar, psykolog og ruskoordinator til stades.

Pasientane må møte opp to gonger dagleg for å få ein dose medisinsk heroin, noko som gir moglegheit òg til terapi og rådgiving. Heroinen som blir brukt, blir produsert på lovleg vis av legemiddelselskap, og kan bli injisert eller blir gitt i form av tablettar.

SERAF foreslår at prosjektet skal gjennomførast i samsvar med standardreglane for tryggleik, oppbevaring og tilgangsprosedyrar for A-preparat i Noreg.

