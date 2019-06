Thon meiner Nordkapp-platået bør vere gratis for turistar

innenriks

– Det er litt som om eg skulle sett opp ein bom på Karl Johan. Så kunne eg fått betalt for at folk skulle inn der, seier 95-åringen til Dagbladet.

Nordkapp kommunestyre skal torsdag bestemme om Rica og Scandic får forlengt eineretten sin på platået.

I ordninga i dag betalar Rica Eiendom ei festeavgift på 80.000 kroner i året til staten for leige av platået. Avtalen gir Rica monopol på drifta, som dei så leiger ut til Scandic, ifølgje Dagens Næringsliv.

Denne veka har Virke Reiseliv tatt til orde for auka konkurranse på Nordkapp. Blant aktørane som ønsker å konkurrere, er Hurtigruten, som lovar å skape 160 nye arbeidsplassar, ifølgje NRK.

Thon på banen

Kostnaden for besøkande ligg på mellom 180 og 285 kroner. Omkring 300.000 menneske besøkjer platået årleg. Thon meiner desse bør kunne få nyte attraksjonen gratis. Han legg til at kommunen bør sjå etter nye løysingar.

– Eg har Olav Thon-stiftelsen, som har store midlar. Gjennom det gir vi løyve til turistformål. Vi har mellom anna gitt store beløp til Svolvær, der det vart bygd sherpatrapper, og dessutan mange andre prosjekt. Kommunen burde søke Olav Thon-stiftelsen og kan framleis gjere det, seier investoren.

Avviser

Administrerande direktør Svein Arild Steen-Mevold i Scandic avviser Thons forslag.

– Det er kjempehyggjeleg at Thon plutseleg har sånn godheit for Nordkapp. Men han bør gi pengane til det fondet som vi planlegg å opprette saman med Rica Eiendom for å sikre berekraftig utvikling på Nordkapp, seier han.

– Platået er ein viktig arbeidsplass. Skal ein drive lønnsamt, trengst tilgangsbillett for å få det til. Sju til åtte månader i året er det ikkje lønnsamt å drive, seier han.

(©NPK)