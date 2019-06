DNT reagerer på Nordkapp-vedtak

innenriks

DNTs styreleiar Per Hanasand understrekar at i Noreg har alle allemannsrett i utmarka.

– At det finnast bygningar og parkeringsplass på platået endrar ikkje på det. Allemannsretten gjer at tilgangen til naturen er gratis og tilgjengeleg for alle, og dette ligg djupt i måten vi i Noreg steller oss til naturen, seier han.

– Vi er skuffa over at det vedtaket Nordkapp kommune har fatta, og er bekymra for smitteeffekten det kan få for andre verdifulle naturområde i Noreg, seier Hanasand.

Generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv seier at vedtaket er ei tilsidesetting av friluftsinteressene og tillèt private aktørar å «grovt misbruke friluftsloven».

– Vi oppfordrar no Fylkesmannen til gripe inn med det same, stanse innkrevjinga av avgifter og ta over den vidare behandlinga av klagesaka, seier Heimdal.

