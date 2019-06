Fleire innvandrarar stemde ved stortingsvalet i 2017

innenriks

Det var i all hovudsak fleire innvandrarar frå Afghanistan, Iran, Irak, Kosovo, Vietnam, Pakistan, India og Bosnia, som i 2017 gjekk til valurnene. I tillegg var det ein auke i valdeltakinga blant norskfødde med innvandrarforeldre, heiter det SSB-rapporten.

Blant innvandrarar frå Norden, austeuropeiske EU-land og Vest-Europa, gjekk likevel valdeltakinga ned.

Ved dei to siste stortingsvala har valdeltakinga for norske borgarar med innvandrarbakgrunn vore på 55 prosent, medan valdeltakinga har vore på 80 prosent for norske borgarar utan innvandrarbakgrunn.

7 prosent av dei stemmeføre i Noreg i 2017 hadde innvandrarbakgrunn. I Oslo, som er valdistriktet med flest innvandrarar, utgjorde befolkninga med innvandrarbakgrunn rundt 20 prosent av valgrunnlaget. Også i kommunane rundt bor det mange med innvandrarbakgrunn med stemmerett.

Ifølgje SSB stemte 60 prosent av gruppa med bakgrunn frå Afrika og Asia på Arbeidarpartiet, medan personar med bakgrunn frå austeuropeiske EU-land i større grad stemte på partia til høgresida og spesielt Frp.

Innvandrarar med bakgrunn frå vesteuropeiske land stemte i stor grad som befolkninga elles.

(©NPK)