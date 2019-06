Regjeringa løftar det livssynsopne samfunn

innenriks

Det kjem fram i det nye lova til regjeringa og stortingsmelding om trus- og livssynssamfunn, som er det siste store arbeidet med å skilje stat og kyrkje.

– Det livssynsopne samfunnet blir no tydeleg forankra. Religion skal ha ein naturleg plass i det offentlege rom. Vi viser at vi vil ha eit livssynsope, ikkje livssynsnøytralt samfunn, seier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

I meldinga vil regjeringa slå saman tilskotsordningane for trus- og livssynssamfunn, og at tilskot frå no vil bli utbetalt frå staten, ikkje slik som i dag frå både stat og kommune. Talet på kravet for å få tilskot er reduserte frå 500 til 50 medlemmer, og alle medlemmer, ògså barn under 15 år, skal telje med når tilskot frå staten blir berekna.

Dagens finansieringsordning for Den norske kyrkja blir i all hovudsak vidareført, og tilskota vil bli fastset av Stortinget og kommunestyra. Vidare opnar regjeringa for at kyrkja sjølv kan bestemme når og korleis dei skal halde val. I dag blir kyrkjevalet halde saman med kommune- og fylkestingsvalet.

I stortingsmeldinga står det at trus- og livssynssamfunn som får statlege tilskot, i si rapportering skal gjere greie for tilstand og tiltak når det gjeld kjønnslikestilling, og dessutan opplyse om bidrag for utlandet.

Det blir ògså foreslått å innføre tydelegare vilkår for å nekte eller avkorte tilskot, og at trus- og livssynssamfunn som utøver eller støttar vald eller tvang kan miste tilskotet.

Førre behandling av ei stortingsmelding på livssynsfeltet endå med eit kompromiss i 2008. Desse grunnlovsendringane og fleire andre vedtak kopla Den norske kyrkja frå staten.

