Bonde dømt for manglande fôring og beite

Mannen er opphavleg frå eit anna europeisk land. Han overtok eit gardsbruk med storfe i 2009, utan nokon tidlegare erfaring med slik verksemd, skriv Rett24.

Han er dømd til seks månaders fengsel i Namdal tingrett, kor to månader er på vilkår, for manglande stell av dyra. I tillegg blir han inntil vidare nekta å ha produksjonsdyr i næringsmessig husdyrdrift.

Tiltalen vart tatt ut etter at Mattilsynet avdekte at dyra var underernærte på grunn av for dårleg fôr. I tiltalen skriv påtalemakta at bonden heller ikkje sørgde for at buskapen «fikk mosjon og velvære ved at han unnlot å slippe dyrene ut på beite i sommerhalvåret».

Etter storfeforskrifta skal kyrne vere ute på beite minimum åtte veker kvar sommar.

Mannen forklarte i retten at han hadde kutta ut kraftfôr fordi dyra vart sjuke av det, og at han hadde prøvd å kompensere med ein kombinasjon av grønt gras, bananar og eple. Dette var ikkje vellykka.

I dommen blir det notert at bonden kvalifiserer til soning med elektronisk fotlenke.

