Bonde tiltalt etter at 92 dyr døydde eller måtte avlivast

innenriks

Dei døde dyra vart funne under ein inspeksjon på garden i mars 2017, skriv NRK. Kontrollørane fann døde dyr både utanfor driftsbygningen og i fjøset.

– Det er svært sjeldan vi kjem borti slike saker. Det var ikkje noko kjekt å sjå tilstanden på desse dyra, seier veterinær og inspektør Iselinn Cecilie Bleivik til avisa Sunnhordland. Avisa skriv at bonden no er tiltalt for brot på dyrevelferdslova og må møte i retten i oktober.

Til saman vart det funne 16 døde sauer og 8 døde lam på garden. I tillegg måtte 51 sauer og 17 lam avlivast.

Politiet meiner bonden ikkje har gitt dyra nok mat og behandling mot sjukdom. Dei seier òg at fasilitetane på garden var i altfor dårleg stand.

– Dette verkar som eit veldig alvorleg brot av dyrevelferdslova. Det var store manglar med drifta av denne garden, seier politiadvokat Hallvard Gardshol Bjørndal til NRK.

Verken bonden eller forsvararen hans har svart på førespurnadene frå NRK. Ifølgje politiet har bonden ikkje vedgått straffskuld.

