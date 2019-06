Equinor tapte kamp om havvindprosjekt i USA

innenriks

Det norske energiselskapet hadde lagt inn anbod på utbygging av ein vindpark med ein kapasitet på 1.100 megawatt (MW) i eit havområde selskapet leasar utanfor delstaten New Jersey, skriv Teknisk Ukeblad.

I staden vart det fredag vedtatt at danskane får lisensen, som er den desidert største i USA så langt. Ørsted, som er verdsleiande på havvind, kjøpte i fjor det amerikanske selskapet Deepwater Wind, som har vunne fleire anbod i USA. Deepwater har mellom anna bygd den første havvindparken i landet, Block Island.

Equinor har to lisensar for utbygging av havvind i USA og er med i konkurransen om å få bygge ut ein park på 800 MW utanfor New York.

Energidepartementet i USA meiner det kan byggast ut 22 gigawatt (22.000 MW) med havvind innan 2030. Berre i delstaten Massachusetts er det planar om utbygging av 9 gigawatt.

Til samanlikning er Noregs største vindkraftanlegg, Roan vindpark i Trøndelag, på 256 megawatt.

