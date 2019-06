Forbrukartilsynet: Tilbydarar av flyreiser bryt marknadsføringslova

innenriks

Forbrukartilsynet har i det siste mottatt fleire klagar på marknadsføringa til ulike tilbydarar når det gjeld prisen på flyreiser. Etter ytterlegare undersøkingar vart det funne at fleire norske og utanlandske tilbydarar opererte med ei prismarknadsføring på flyreiser som braut med marknadsføringslova.

To av dei opererte med ein praksis der prisen som vart oppgitt i søkjeresultata og vidare utover i bestillingsprosessen utelét kortavgift, og føresette dermed betaling med til dømes Bank Axess eller Ticketkort. Felles for alle tilbydarane er ein høgare totalpris ved betaling med vanlege betalingsinstrument som Visa eller MasterCard.

– Ikkje tydeleg

– Totalprisen som blir oppgitt må vere den totalprisen som er aktuell for dei fleste forbrukarane og ikkje berre eit fåtal. Dersom ein ønsker å marknadsføre ein rabatt som føreset ei bestemd betalingsløysing, må dette gjerast på ein klar, tydeleg og skild måte, seier avdelingsdirektør Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet.

På bakgrunn av klagene og funna som vart gjort, gjorde tilsynet òg ein gjennomgang av søkjemotoren for flyreiser på Finn.no. Resultatet viste at totalprisen til elleve av tilbydarane i søkjeresultata hadde ein medrekna rabatt og at totalprisen til ytterlegare to var utan kortavgift.

– Vi såg at ved betaling med Visa debit eller MasterCard debit at totalprisen auka med alt frå 1,5 prosent til 19,6 prosent samanlikna med prisen som først vart gitt i søkjeresultata, seier Gjedrem.

Sender brev

I tillegg har Kilroy.no, Airngo.no, Ticket.no, Reisefeber.no og Sembo.no fått brev der dei blir bedne om at dei oppgir totalprisen med kortavgift og utan medrekna rabatt, slik at den totalprisen som er aktuell for dei fleste forbrukarane kjem tydeleg fram i alle samanhengar der det blir gitt prisopplysningar.

Dei aktuelle tilbydarane fekk frist fram til 20. juni med å endre marknadsføringa si.

