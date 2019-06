Forsvarsfolk fortviler over skjerpa skatt for pendlarar

innenriks

Regjeringa vil sjå på saka.

– Dette er ei svært dramatisk og alvorleg endring som får store konsekvensar for dei pendlande medlemmene våre, seier Staal I. Reiten, leiar av forhandlingsavdelinga i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF).

Han forventar at Forsvarsstaben og forsvarsministeren no finn ei god løysing for pendlande befal.

Befalets fellesorganisasjon (BFO) skriv på nettsidene sine at endringa vil bety titusenvis i ekstra skatt for tilsette med høge utgifter til jobbreiser.

– BFO kan ikkje sjå at dette er noko anna enn ei ytterlegare belastning for Forsvarets personell, heiter det.

Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet forsvarer endringa, men lukkar ikkje døra heilt for at det kan komme endringar.

– 97.000 kroner er i utgangspunktet ei raus grense for skattefritak. Likevel vil vi no saman med Forsvarsdepartementet sjå nærare på kva konsekvensar justeringa frå nyttår har fått for tilsette i Forsvaret, seier han til NTB.

– 80.000 meir i skatt

Endringa tredde i kraft 1. januar i år. Dei forsvarstilsette vart likevel klar over konsekvensane først no i juni, då fleire nådde grensa på 97.000 kroner og fekk ekstra skattetrekk på lønna.

Orlogskaptein Erling H. Øksenvåg bur i Kristiansund, men jobbar for Kystvakta i Stokmarknes i Nordland. Dei 25–30 reisene han gjennomfører årleg, kostar totalt omkring 330.000 kroner per år.

– Om eg får 80.000 kroner meir i nettoskatt, ser eg meg nøydd til å finne ein annan jobb, seier han til nof.no.

Tar opp saka

Både Senterpartiet og Arbeidarpartiet har tatt opp saka med regjeringa.

Forsvarspolitisk talsperson i Ap Anniken Huitfeldt vil vite korleis forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) vil ta ansvar for dei negative skatteskjerpingane som regjeringa har sett i verk, og om han ønsker å endre reglane.

– Når Forsvaret blir ramma av slike skjerpingar, kan dette raskt komme til å svekke Forsvarets evne til å løyse viktige oppdrag, og gjere nye satsingar vesentleg vanskelegare å gjennomføre, seier Huitfeldt i eit skriftleg spørsmål i Stortinget.

Særskilt system

Men Huitfeldt fryktar endringa kan ramme område med «kritisk låg bemanning», som Kystvakta på Sortland i Nordland, og at det kan bli vanskeleg å bemanne til dømes den nye satsinga på Porsangmoen i Finnmark.

Ho minner òg om at tilsette i Forsvaret er underlagde eit særskilt beordrings- og disponeringssystem.

Sps forsvarspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete vil vite om finansminister Siv Jensen (Frp) var klar over konsekvensane då ho fekk gjennom dei nye skattereglane for naturalytingar i statsbudsjettet for 2019.

– Meiner ho at konsekvensen er rimeleg, og vil ho gjere noko for å rette opp i dette? spør Navarsete i eit skriftleg spørsmål i Stortinget.

