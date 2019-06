Frp fell kraftig på meiningsmåling i Agder

innenriks

På junimålinga har Frp falle 1,5 prosentpoeng sidan valet i 2015. Partiet er gått tilbake heile 2,7 prosentpoeng sidan målinga i mars.

Sist gong Frp hadde svakare oppslutning ved eit val i Agder-fylka, var i høvesvis 1991 i Vest-Agder og 1995 for Aust-Agder, då partiet fekk under 11 prosent av stemmene.

Målinga til Respons Analyse er utført for Fædrelandsvennen i perioden 12.–18. juni og 612 personar over heile Agder er spurt. Feilmarginen ved målingar er på mellom 2,5 og 4 prosent

– Vi har vore gjennom ein tøff periode med mykje støy rundt bompengeopprøret. Så det at vi klarer 10 prosent no gir store moglegheiter, og eg har tru på at vi skal klare 15 prosent innan valet 9. september, seier Steinar Bergstøl Andersen, fylkesordførarkandidat for Frp i Agder.

Høgre er største parti med 22,8 prosent av stemmene på målinga, ganske uendra, føre Ap med 22,3. KrF går òg kraftig tilbake frå sist val og førre måling og får 11,3 prosent av oppslutninga no, frå 13,3 prosent i mars og 15,3 prosent ved sist val.

Partia som går mest fram på målinga, er SV, Sp, og MDG som med framgang på høvesvis 1,7, 1,5, og 1,4 prosentpoeng får oppslutning på 5,8, 10,5 og 5 prosent av stemmene i Agder.

