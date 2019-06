Lege som stod bak uttransporteringa av Abbasi-familien klaga inn til etikkråd

innenriks

Fredag skreiv Adresseavisen at Legetjenester A/S hadde ansvaret for uttransporteringen av Abbasi-familien laurdag 15. juni.

Selskapet har i fleire år hatt ansvaret for både helsetilbod og for klargjering av avviste asylsøkarar ved Politiets utlendingsinternat på Trandum, og blir leidd av lege Gunnar Fæhn – ein mann som har uttalt seg kritisk til innvandring og asylsøkarar på nett.

Allereie i 2016 avslørte Ny Tid at Fæhn har skrive fleire innlegg på innvandringskritiske nettsider som Document og Human Rights Service (HRS). Ifølgje Ny Tid har han mellom anna skrive «Bygg grensegjerde mot Sverige NÅ – ikke vent til invasjonen er i gang!»

Klassekampen skriv måndag at dei har fått stadfesta av Abbasi-familiens advokat Erik Vatne, at Fæhn var direkte involvert i uttransporteringa. På bakgrunn av dette klager advokaten no inn legen for Rådet for legeetikk.

Etikkråd vil sjå på saka

– Gjennom kommentarane Fæhn har komme med på ulike nettstader, er det openbert at han har ei framandfiendtleg innstilling som gjer at han ikkje kan vere den som skal ta vare på og gjere faglege vurderingar av familiar i slike situasjonar, seier Vatne til Klassekampen.

Politiets utlendingseining (PU) har i ei pressemelding utdjupa at dei på førehand var kjende med Abbasi-moras helsehistorikk som tilseier at ho går inn i ein medvitslaus tilstand over ein viss periode. PU valde likevel å transportere ut mora

At mora i Abbasi-familien Atefa Rezaie, var medvitslaus under uttransporteringa frå Røros til Istanbul, har vakt reaksjonar – òg frå Rådet for legeetikk og Rådet for sjukepleieetikk.

Dei skal no sjå nærare på omstenda rundt uttransporteringa.

Vil ikkje kommentere

Lege Gunnar Fæhn vil ikkje kommentere saka – verken overfor Adresseavisen, Klassekampen eller NTB.

– Eg har dårleg erfaring med å kommentere ulike utspel til journalistar, seier Fæhn til NTB.

Han oppgir at han ikkje vil ta saka i avisa, men vente til behandlinga i Legeforeiningas etiske råd.

På spørsmål frå Klassekampen om debattdeltakinga hans påverkar utøvinga hans av legeyrket svarer Fæhn at han «ikke har sett noen grunn til å engasjere seg» etter at han skreiv innlegg knytt til flyktningkrisa i 2015.

Til Adresseavisen seier han at han ikkje kan sjå at utsegnene hans har nokon samanheng med det faglege virket hans.

– Eg sa i samband med krisa i 2015 at eg ikkje var samd i den asylpolitikken som då vart utvist. Kan ikkje sjå at det har nokon samanheng med det faglege virket mitt, seier Fæhn.

(©NPK)