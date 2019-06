Rullestolar kan få lov til å køyre fortare

innenriks

– Regjeringa vil gjere kvardagen enklare for folk. At rullestolbrukarane no får ein slik fartsauke, er ønskt av brukarane og vil gi dei auka livskvalitet. Samtidig må vi sørge for at det ikkje går utover trafikktryggleiken for andre trafikantar, seier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

På oppdrag frå Samferdselsdepartementet sender Vegdirektoratet forslaget no ut på høyring.

I dag kan rullestolbrukarar køyre i 10 kilometer i timen. Med betre rullestolar blir dei òg brukte andre stader i trafikken enn berre på fortau. Derfor ønsker regjeringa no å legge til rette for ein fartsauke.

(©NPK)