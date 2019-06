Spesialpedagogikk og spesialundervisning skal haldast oppe

innenriks

– Vi set i gang forsøk i kommunar som vil organisere eit tilpassa og tilrettelagt tilbod på nye og betre måtar, og vi skal bygge opp meir kompetanse der barna er i barnehagar og skular, seier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Om lag 60.000 barn og unge i barnehage og skule fekk i 2018/2019 spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Både Nordahl-utvalet og Stoltenberg-utvalet har peika på at for mange barn og elevar med behov for særskild tilrettelegging får eit for dårleg tilbod.

Hjelp for seint

Nordahl-utvalet foreslo derfor mellom anna å fjerne den individuelle retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning og i staden bygge opp eit meir heilskapleg system der fagkompetansen kjem nærare barna og elevane.

– Vi endrar ikkje retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, men det er heilt nødvendig å få til ei praksisendring. I dag kjem hjelpa for seint, og for ofte blir han gitt av personar utan relevant kompetanse. For mykje ressursar blir brukte på kontor for å skrive rapportar. Vi vil ha kompetansen ut til barnehagar og klasserom der barna er, seier Sanner.

For å få meir kunnskap om kva som kan vere god inkluderande praksis for barn og unge med behov for særskild tilrettelegging, blir det no lyst ut 5 millionar kroner til kommunar som vil gjennomføre pilotar der dei prøver å organisere eit tilpassa og tilrettelagt tilbod på nye måtar. Prosjekta skal peikast ut allereie til hausten.

Krev reform

Arbeidarpartiet er glad for at regjeringa held oppe tilbodet, men meiner det som trengst, er ei reform.

– Arbeidarpartiet har heile tida vilja behalde retten til spesialundervisning, og det er bra at høgreregjeringa no har snudd. Men det skal meir til enn eit presseoppslag og eit prøveprosjekt for å rette opp forvirringa og uvissa som høgreregjeringa har skapt. Vi krev at Sanner grip sjansen til å gjennomføre ei grundig reform av spesialundervisninga, slik at alle barna som har rett på det, får eit mykje betre skuletilbod enn dei har i dag, seier Torstein Tvedt Solberg i utdanningskomiteen.

