Ein av tre eldre bur åleine

Blant dei over 67 år som bur heime er det dobbelt så mange kvinner som menn.

Også delen som bur åleine i denne aldersgruppa, er vesentleg høgare for kvinner enn for menn, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). Ei av årsakene til dette er at kvinner lever lengre enn menn.

Drygt halvparten av dei som er 80 år eller eldre og bur heime bur aleine. Blant kvinner 80 år eller eldre bur to av tre åleine, medan det same berre gjeld éin av tre menn.

Blant fylka er det høgast del aleinebuande over 80 år eller eldre i Oslo med 58 prosent. Det er særleg i indre by i aust at mange av dei eldste bur åleine. Lågaste del aleinebuande over 80 år finn vi i fylka Akershus og Hordaland med 51 prosent.

Blant personar over 80 år er det 210.000 som bur i heime, medan det er 16.000 som bur i andre typar hushald der dei fleste er alders- eller sjukeheim.

