Gjensidige ankar flaumskadekrav til Høgsterett

Forsikringsselskapet meiner saka er prinsipiell, og at slike saker har store samfunnskostnader i tillegg til å vere ei stor påkjenning for dei som blir ramma.

– Vi meiner dommen er eit så alvorleg tilbakesteg for skadeførebygginga i Noreg at vi derfor ønsker å prøve saka for den øvste domstolen, seier konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige i ein e-post til NTB tysdag kveld.

– Forsikring skal dekke skadar som skjer plutseleg, uventa og ikkje kan førebyggast. Når ein ved tidlegare naturhendingar får eit klart varsel om flaumfare, er det ikkje uventa, og ein kunne ha forhindra skaden, seier Baastad.

Det er Nord-Fron kommune som er motparten i saka. Kommunen godkjente bygginga av nytt hus på same tomta etter at det opphavlege huset vart totalskadd i 2011. Nettopp fordi rettssaka er mellom to profesjonelle aktørar, meiner Gjensidige at det har lite å seie at ho tar tid. Bustadeigarane har fått oppgjer og har bygd nytt hus på ei anna tomt i bygda etter flaumen i 2013.

