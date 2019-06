Høgsterett: Oslo kommune skreiv ut eigedomsskatt for seint i 2016

innenriks

3.400 privatpersonar har saksøkt Oslo kommune om eigedomsskatten for skatteåret 2016. Tysdag fall dommen, som kan få konsekvensar for resten av landet.

Eit fleirtal på tre av fem dommarar i Høgsterett slår fast at eigedomsskatten i hovudstaden i 2016 vart skriven ut for seint og derfor er ugyldig.

Dette er ei avgjerd som kan få konsekvensar for heile Kommune-Noreg.

Det er svært sannsynleg at ingen kommunar som ønsker å innføre eigedomsskatt, rekk å skrive ut skatten med verknad frå det første året i ein valperiode, meiner Oslo kommune.

– Denne avgjerda legg ei betydeleg avgrensing på moglegheita eit nytt kommunestyre har til raskt å realisere politikken ein går til val på, seier finansbyråd Robert Steen (Ap).

Får pengane tilbake

Dei som deltok i gruppesøksmålet, får no pengane tilbake frå kommunen.

– Her har vi fått dom på at skatten må betalast tilbake med renter. Dette medfører at kommunen må betale tilbake skatten for 2016 og etter vårt skjønn ein tredel av 2017. Dette medfører etter vårt syn at kommunen må betale tilbake 444 millionar kroner, seier advokat Bettina Banoun til NTB. Ho representerer dei 3.400 privatpersonane i gruppesøksmålet.

Høgres byrådsleiarkandidat i Oslo, Eirik Lae Solberg, meiner likevel at alle innbyggarane som har betalt eigedomsskatt for 2016, no må få pengane tilbake.

Eg forventar at byrådsleiaren stadfestar at alle i kommunen, ikkje berre dei som deltok i gruppesøksmålet, skal få pengane tilbake, seier Lae Solberg til NTB.

Han kallar dommen eit svidande nederlag for det raudgrøne byrådet i Oslo, sett saman av Ap, SV og MDG.

– Det er ille at Ap-byrådet sviktar så grunnleggande at dei blir dømte i Høgsterett. Høgre ønsker å fjerne eigedomsskatten. Han rammar tilfeldig, og det er dyrt nok å bu i Oslo, seier han.

Botnfrådrag

Striden om eigedomsskatten i Oslo kommune har no gått gjennom heile rettssystemet. I tingretten fekk Oslo kommune fullt medhald, medan Borgarting lagmannsrett kom til eit delvis anna resultat i oktober i fjor. Lagmannsretten meinte då at kommunen ikkje hadde overhalde den lovfesta fristen for utskriving av eigedomsskatt.

Saksøkarane meinte òg at sjølve skattemodellen var ulovleg. Hovudpoenget deira har vore at botnfrådraget er sett så høgt at mange bustader i Oslo i realiteten ikkje får eigedomsskatt. På dette punktet har kommunen vunne fram i alle dei tre rettsinstansane.

Bystyret i Oslo kommune har fastsett eit botnfrådrag på fire millionar kroner i eigedomsskatten. Eit slikt botnfrådrag fritar opp mot 80 prosent av alle bueiningane i kommunen for eigedomsskatt, ifølgje høgsterettsdommen.

Høgsterett skriv likevel i dommen at Oslo kommune her er nær den grensa eigedomsskattelova set.

– For oss har det vore viktig å kunne skjerme mindre verdifulle eigedommar frå eigedomsskatt. Eg er glad for at ein einstemmig Høgsterett meiner det raudgrøne byrådet var i sin fulle rett ved innføringa av ein moderat eigedomsskatt for å finansiere nødvendige velferdsløft i Oslo. Høgsterett har altså stadfesta at norske kommunar har stor skjønnsfridom i utforminga av eigedomsskatt og fridom til å forme politikken sin, seier finansbyråd Robert Steen (Ap).