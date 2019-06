Rekordtal: Meir enn 8.048 heimlause kjæledyr i fjor

innenriks

Tala frå Dyrebeskyttelsen viser at det blir fleire og fleire heimlause kjæledyr for kvart år som går. Kattar er mest utsette for å bli droppa av eigarar som ikkje kan, vil eller gidd å ha dei lenger.

– Det vi ser er berre toppen av isfjellet, meiner Åshild Roaldset, som seier til NRK at dei 27 lokalavdelingane til Dyrebeskyttelsen her i landet med hundrevis av frivillige ikkje rekk å hjelpe alle dyra.

– Hittil i år rapporterer alle lokalavdelingane våre at dei druknar i dyr. Dei slit med å halde hovudet over vatnet og har ikkje kapasitet til å hjelpe alle som treng det, seier ho.

Dyrebeskyttelsen Norge ønsker å krevje obligatorisk ID-merking av dyr, både slik at eigar kan sporast opp og slik at rettssikkerheita til dyra kan takast vare på.

Dumping av dyr aukar i samband med feriane. Dei blir ofte funne i søppelkonteinarar, langs vegar og i skogholt.

Å hensetje eit dyr i hjelpelaus tilstand er eit brot på dyrevelferdslova, men berre eit fåtal blir straffa for å gjere dette.

