Seks bankar og MasterCard saman om nytt nordisk betalingsnettverk

innenriks

Planen er å bygge ut eit betalingsnettverk der ein ved hjelp av telefonen kan sende pengar, uavhengig av kva tenester ein brukar, og kva land ein bur i.

Dei seks bankane Danske Bank, Nordea, SEB, Handelsbanken, Swedbank og Finnish OP Financial Group har samarbeidd under namnet P27 Nordisk Betalingsplattform. No har samanslutninga kunngjort ein partnarskap med MasterCard.

– Dette er eit stort framsteg. Ved å kombinere krefter på tvers av landa i Norden kan vi utvikle betalingsløysingar enkeltlanda aldri kunne laga på eiga hand. Ved å dele kostnaden, får vi ein topp moderne betalingsinfrastruktur som er best i klassen på fart og tryggleik, seier administrerande direktør Lars Sjögren P27 Nordisk Betalingsplattform.

(©NPK)