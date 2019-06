Trøndersk byvekstavtale i boks

innenriks

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) signerte avtalen på Trondheim sentralstasjon på vegner av regjeringa. Regjeringskollegaen hennar, Jon Georg Dale (Frp), var ikkje med til trønderhovudstaden, men hadde sendt statssekretær Anders Werp (H) frå Samferdselsdepartementet. I tillegg var trønder, kulturminister og Venstre-leiar Trine Skei Grande til stades, sjølv om ho ikkje skulle setje sin signatur under avtalen.

Det overordna målet for byvekstavtalane er å sikre at veksten i persontransporten blir tatt med kollektivtransport, sykling og gåing.

– Føresetnaden er at det årlege statlege bidraget utgjer inntil 50 prosent av det reelle behovet for midlar til prosjekta, og at bompengar/lokale midlar som eit minimum utgjer ein tilsvarande del kvart år, heiter det i avtalen.

Bompengar er ein del av finansieringa og er berekna å utgjere snautt 7,5 milliardar kroner dei neste ti åra. Nettopp bompengebidraget og den aukande motstanden mot denne finansieringsforma gjer at byvekstpakkane har vore svært omdiskuterte den siste tida.

