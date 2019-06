Usemje om diagnosen «shaken baby syndrome»

innenriks

Grunnen som blir oppgitt er at det manglar vitskapleg dokumentasjon, samtidig som det er forståeleg at det av etiske grunnar ikkje er mogleg å utføre slik forsking.

«Det er uenighet om diagnosen, men det norske fagmiljøet mener tilstanden er reell», kjem fram det på nettsida til Norsk Helseinformatikk. Den gamle artikkelen om «filleristing» i legehandboka vart skriven for fleire år sidan

– Men i fjor haust fekk vi informasjon om at den vitskaplege bakgrunnen for denne tilstanden var veldig usikker. Derfor valde vi å ta vekk artikkelen og skrive eit kort samandrag om kvifor vi gjorde dette, seier medisinsk sjef og ansvarleg redaktør for Norsk Helseinformatikk, Terje Johannessen, til NRK.

Selskapet står bak Norsk elektronisk legehandbok (NEL) og helseportalen NHI.no. NEL tilrår no legar og pasientar å lese deira oppdaterte oversiktsartikkel om barnemishandling, som omhandlar fleire ulike typar vald mot barn.

