Drapssikta mann lauslaten i Florø

Mannen har vore varetektsfengsla sidan byrjinga av april.

– Det samla bevisbildet har ført til at politiet meiner mistanken mot mannen er svekt. Påtalemakta har på denne bakgrunnen bestemt seg for å lauslate mannen, opplyser Vest politidistrikt i ei pressemelding onsdag.

Ein 40 år gammal mann vart funnen livlaus i eit hus i Florø 2. april. Mannen vart kort tid etter erklært død. Ein 22 år gammal mann vart arrestert og sikta for drapet. Like etter vart òg 40-åringen som no blir lauslaten, også arrestert og sikta.

Det er òg ein annan sikta i saka. Han blir framstilt for forlengt varetektsfengsling onsdag. Politiet ber om åtte nye veker i varetekt for han under eit fengslingsmøte i Bergen tingrett.

