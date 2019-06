Erna Solberg trur på løysing i bompengestriden

innenriks

Dei fire partia i regjeringa har dei siste vekene sete i drøftingar etter at Framstegspartiet (Frp) i starten av juni la fram seks krav for å demme opp for bompengeopprøret som spreier seg over landet.

Svært lite er leke ut frå forhandlingane, og det er heilt i det blå når ein ny avtale vil bli lagt fram. Under den halvårlege pressekonferanse til regjeringa onsdag letta likevel Solberg noko på sløret.

– Forhandlingane er tøffe, men det er eit godt samarbeidsklima. Vi snakkar saman for å finne løysingar, for eg meiner løysingar finst, sa Solberg.

Vi ser på nullvekstmålet

Blant Frp-krava er stans i nye såkalla byvekstpakker, og dessutan kutt i kostnadene i eksisterande pakkar. Partiet vil òg endre målet om null vekst i biltrafikken i byområda til eit nullutsleppsmål, og dessutan slette bompengegjeld.

Under pressekonferansen kom Solberg Frp i møte når det gjeld nullvekstmålet.

– Granavolden-plattforma opnar for å vidareutvikle nullvekstmålet, men vi må finne gode måtar å gjere det på. Vi må hugse på at då desse byvekstavtalane vart laga, så var ikkje elbilane ein så stor og viktig del av klimapolitikken. Då må vi òg tenkje nytt rundt desse avtalane, sa Solberg.

Ho peika òg på at det statlege bidraget i byvekstpakkene i dag er knytt til at ein lokalt klarer å nå nullvekstmålet.

– Vi må vite at vi påskjønar dei riktige tinga, påpeika ho.

Støtter byvekstavtalene

Venstre har avvist at nullvekstkravet kan erstattast av eit reint nullutsleppskrav og peika på at ein auka bilvekst vil ta viktig areal og føre til støv og lokal forureining. Også Solberg er klar på at bilveksten framleis må regulerast, lågare utslepp eller ei.

– Det er framleis eit trengselsproblem i nokre av byane, så noko regulering må du ha. Vi vil ha byar der det går an å røre seg og som ikkje er dominert av bilar, seier ho.

Når det gjeld kravet frå Frp om stans i byvekstavtalane, går Solberg langt i å avvise det:

– Høgre er for byvekstavtalar. Byvekstavtalar er bra, slo Solberg fast.

Ho understreka samtidig at Høgre lokalt har ulike standpunkt knytt til ulike byvekstavtalar.

Solberg støttar samtidig Frp i at ein må sjå på kostnadene i avtalane og få ei betre økonomisk styring. Ho meiner mange prosjekt har vorte for dyre, og trekte fram Fornebubanen som døme.

Overraska over bompengesinnet

Solberg medgir at ho vart tatt på senga av styrken i bompengeopprøret denne våren, noko ho meiner alle politikarane i landet vart.

– Eg visste at det var frustrasjon over auka avgifter fleire stader, men ikkje at det skulle vere så sterkt, seier ho til NTB.

Folkeaksjonen nei til meir bompengar (FNB) vart denne veka målt til det største partiet i Bergen med høvesvis 22 prosent og 25 prosent oppslutning i to nye målingar. I Stavanger er Bompengepartiet no nesten dobbelt så stort som Frp, og i Oslo oppgir nær ein av ti veljarar no at dei vil stemme på Bompengepartiet, ifølgje ei måling utført for Klassekampen.

I talen lova Solberg å lytte til både bompengemotstandarane og dei mange klimademonstrerande ungdommane.

Til bompengemotstandarane understreka Solberg at regjeringa tar signalet om at folk synest skattar og avgifter har vorte for høge, særleg for å reise i kvardagen.

Ho åtvara samtidig om ei utvikling med parti som tilbyr det ho kalla enkle løysingar på kompliserte problem.

(©NPK)