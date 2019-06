Far blir med i mor og barn-undersøkinga

innenriks

Undersøkinga som har vorte gjort sidan 1999, byter namn. Årsaka er at far er viktig for barnet. Barnet arvar halvparten av gena frå far, og far er òg viktig for miljøet rundt barnet. Det er òg helsa hans.

Fedrar har deltatt i studien sidan år 2000, som altså ikkje har hatt med far i tittelen.

– For å komme på sporet av årsaker til sjukdom, er genane til mor, far og barnet og miljøfaktorar viktig. Dessutan har jo fedrane vore med heilt sidan barnet låg i magen til mor, seier prosjektleiar Per Magnus i ei pressemelding.

114.500 barn, 95.000 mødrer og 75.000 fedrar deltar i Den norske mor, far og barn-undersøkinga. Undersøkinga vil framleis ha forkortinga MoBa.

