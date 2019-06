Milliardær tar DNA-sak til Strasbourg

innenriks

Bakgrunnen for saka er at Angelil vart dømt til eitt år og seks månaders fengsel for skattesvik i 2012, og at politiet i ettertid har ønskt å registrere han i DNA-registeret sitt. Dette har Angelil kjempa imot, og saka har no altså vore innom alle rettsinstansane i Noreg.

Advokat John Christian Elden, som representerer Angelil, stadfestar overfor E24 at saka blir send vidare til Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Han viser til at éin av fem dommarar i Høgsterett ikkje var samde i avgjerda, som kom onsdag, og tok dissens.

– Det er ein skarp og fin dissens, og saka er godt lagt til rette for behandling i Strasbourg frå begge fraksjonar i retten. Ho blir no send vidare, skriv Elden i ei tekstmelding.

I retten har advokaten argumentert med at registreringa ikkje tener noko fornuftig formål og ikkje er eit effektivt eller nødvendig verkemiddel for staten. Det blir mellom anna vist til at Angelil ikkje er dømt for ein type lovbrot der DNA normalt bidrar til oppklaring.

I dommen blir det peika på at dette må vere eitt av fleire element i ei breiare vurdering.

– Dessutan tyder statistikk frå Statistisk sentralbyrå på at personar som er dømde for økonomisk kriminalitet, har ein høgare risiko for å gjere seg skuldig i ny kriminalitet enn tidlegare ustraffa. Denne forhøgde risikoen gjeld òg tilbakefall til «DNA-relevant» kriminalitet, heiter det i dommen.

