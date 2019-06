Politiet trur Anne-Elisabeth Hagen har vorte drepen

innenriks

– Det er framleis mest sannsynleg at ho er utsett for ei alvorleg straffbar handling, men vi ser det som mindre sannsynleg at vi står overfor ei bortføring med økonomisk motiv. Hovudhypotesen er endra til at ho drepen, seier politiinspektør Tommy Brøske på ein pressekonferanse.

Politiinspektøren ser likevel ikkje bort frå at Hagen er bortført.

Fram til no har politiet jobba med ein hovudhypotese om at Anne-Elisabeth Hagen er bortført av ukjende gjerningspersonar, og at økonomisk vinning har vore eit motiv.