Studiestadene på Nesna og i Sandnessjøen blir lagde ned

Vedtaket var ikkje samrøystes. Studentmedlem Mathias Lauritzen stemte mot.

Forslaget til Nord universitet om avvikle studietilbodet, har vakt stor misnøye og møtt kraftig motstand i lokalbefolkninga, blant studentar, tilsette og opposisjonen på Stortinget.

Argumenta imot nedlegging har mellom anna vore at lærarskulen i Nesna scorar høgt på både resultat og elevtrivsel, og at skulane er viktig for lærarrekrutteringa i distriktet.

Like før styret ved Nord universitet skulle diskutere omstrukturering og nedlegging av studietilbodet på Nesna og Sandnessjøen, leverte aksjonistar 12.000 underskrifter mot nedlegging.

– Krevjande sak

Styreleiar Vigdis Moe Skarstein omtalte på styremøtet omstruktureringssaka som den mest krevjande saka ved universitetet nokosinne.

– Kanskje er dette ei meir krevjande sak enn det som tidlegare er behandla ved eit norsk universitet, sa Skarstein.

Det er varsla aksjonar når studiestadene no er vedtatt avvikla. På ein pressekonferanse onsdag morgon sa Cathrine Hole i Folkeaksjonen for høgare utdanning på Helgeland at aksjonistane ikkje vil gi seg før dei får det dei treng.

– Vi ser at alle høyringsutsegnene vi har sendt inn, alle argument og innspel, ikkje har vorte høyrde. Vi kan ikkje forstå at nedlegging er det beste alternativet, sa Hole.

Varsla omkamp

Politikarar i SV, Senterpartiet og Raudt har varsla omkamp i Stortinget.

– Eg er heilt overtydd om at dette ikkje berre handlar om Nesna og Helgeland, men om heile Noreg, sa SV-leiar Audun Lysbakken onsdag morgon.

Han meiner at nedlegging av studiestader i distrikta ikkje kjem til å stoppe med Nesna, og at spørsmålet er kva for ein studiestad som er neste i køen.

Nord universitet vart oppretta for tre og eit halvt år sidan då Høgskulen i Nesna og Høgskolen Nord-Trøndelag vart slått saman med Universitetet i Nordland. Universitetet har studentar fordelt på ni studiestader, men blir no redusert til sju.

Omstillingsperioden vil bli på inntil tre år, og alle studentopptak i 2019 går som planlagt. Ifølgje rektoren vil rundt 120 tilsette bli rørte.