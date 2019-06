Varmt sommarvêr i vente på Sør- og Austlandet

innenriks

Samtidig må Nord-Noreg belage seg på låge temperaturar, skya vêr og regnbyer i periodar.

Det fortel statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt.

– For Sørlandet og Austlandet blir det ein del fine dagar no. Onsdag er det moglegheit for nokre ettermiddagsbyer, men elles ser det ut til å bli fint vêr til og med laurdag og søndag. Det vil bli lange periodar med sol og temperaturar opp mot 25 grader. Laurdag kan det kanskje komme opp mot 30 grader somme stader i Sør-Noreg, seier Moxnes til NTB.

– Grått i vest

På Vestlandet skal det bli skya, men det skal bli lettare utover. Dei kommande dagane er det meldt lengre periodar med opphaldsvêr, men også moglegheit for tåke og skyer.

– Det er ikkje meldt veldig mykje nedbør, men det vil ikkje bli heilt tørt heller. Både når det gjeld temperatur og nedbør vil det for Vestlandets del liggje litt på det jamne, seier Moxnes.

I Trøndelag vil det vere periodar med både opphaldsvêr og nedbør dei kommande dagane, men Moxnes presiserer at trønderane må belage seg på ei våt helg.

Kaldt i nord

I Nord-Noreg viser vêrprognosane temperaturar som ligg litt under normalen.

– Det ser ut som det etter kvart kan bli ei snøgrense på ned mot 600 meter, som er ganske lågt til å vere slutten av juni. I låglandet blir det ikkje meir enn opp mot ti grader, og dei kommande dagane utover mot helga mellom fem og ti grader. Det vil for det meste vere skya og regnbyer i periodar, seier Moxnes.

Vedvarande hetebølge i Europa

Samtidig som sommarvarmen lèt vente på seg nord i landet, er det hetebølge lengre sør i Europa. Tysdag var den varmaste temperaturen målt i Tyrkia på 39,8 grader. Det var òg over 35 grader i Spania, Nederland, Italia, Frankrike og Kypros.

Ifølgje Moxnes ser varmen ut til å halde seg dei kommande dagane. Det er varm luft frå den nordlege delen av Afrika som forårsakar hetebølgja. Både Italia, Spania, Kypros, Tyrkia og den sørlege delen av Frankrike kan vente seg temperaturar mellom 35 og 40 grader dei neste dagane.

