– Avslaget til Abbasi-familien står ved lag

Det betyr at UNE ikkje har noka sak til behandling med familien, at familiemedlemmene ikkje har lovleg opphald i Noreg og at vedtaket om utsending står fast.

Advokaten til familien Erik Vatne seier til Adresseavisen torsdag at han planlegg ein krav om omgjering og seier han forventar ei reell vurdering.

– Vi kjem no til å sende eit krav om å gjere om til Utlendingsnemnda (UNE), der vi påpeikar at det er grunnlag for å gi opphaldsløyve, seier Vatne.

Behov for vern

Han meiner det finst eit behov for vern som oppfyller krava til asyl, og at den generelle tryggingssituasjonen i Afghanistan er dårleg nok til å få stansa utsendinga.

Han seier at det sist vart sendt inn eit krav om omgjering same dag som familien vart freista sendt ut.

– Han vart behandla og avslått av UNE på rundt 30 minutt. UNE viste til tidlegare vurderingar gjort i samband med saka, og poengterte at det var ikkje nye opplysningar eller ein ny situasjon i kravet om omgjering.

Kom i 2012

Laurdag 15. juni vart Taibeh (20), Yasin (22), Ehsan (16) og mora Atefa Rezaie prøvd uttransportert til heimlandet Afghanistan. Grunna helsa blei mora returnert til Noreg måndag. Dagen etter vart dei tre søskena flogne tilbake til Noreg etter at Afghanistan sa nei til å ta dei imot.

Den afghanske familien kom til Noreg som asylsøkarar i 2012, men mista opphaldsløyvet i 2014 og har sidan opphalde seg ulovleg i Noreg. Asylsaka har vore prøvd for retten i fleire rundar.

UNE gav medhald i 12 prosent av sakene i 2018. Dette inkluderer både oppmoding om omgjering og klagesaker etter behandling i UDI.

