Anita Krohn Traaseth blir rådgivar for EU-kommisjonen

innenriks

European Innovation Council (EIC) skal kartlegge korleis europeiske innovasjon- og start-up-selskaper best kan bli løfta fram for å konkurrere på verdsmarknadane. Torsdag vart det klart at eitt av 22 medlemmer i styret til rådet er tidlegare Innovasjon Noreg-sjef Anita Krohn Traaseth, skriv Dagens Næringsliv.

Organet skal bli ei fullt operativ juridisk eining frå 2021 med eit foreslått budsjett på 10 milliardar euro – rundt 97 milliardar kroner etter dagens kurs.

I styret vil Traaseth mellom anna få selskap av Jim Hagemann Snabe, styreleiar i det danske konglomeratet Mærsk.

(©NPK)