Bakke-Jensen lovar å rette opp i skattesmell for pendlarar

innenriks

I statsbudsjettet for 2019 vart det innført ei øvre grense på 97.000 kroner i reisefrådraget for pendlarar. Det har fått tilsette i Forsvaret til å slå alarm fordi regelendringane vil bety titusenvis i ekstra skatt for pendlarar med høge utgifter til jobbreiser.

No lovar forsvarsministeren å rette opp.

– Ein skal ikkje plutseleg stå der og tape på å vere pendlar, seier Bakke-Jensen til NTB.

Han forklarer at det nye regelverket ikkje har tatt opp i seg Forsvarets spesielle behov.

– Så no går vi i gang med å rigge eit opplegg som passar Forsvaret betre. Det vil seie at vi på kort sikt vil gi økonomisk kompensasjon til dei som har falle uheldig ut no. På lang sikt skal vi komme med ei ordning som gjer at ingen skal tape økonomisk på å vere pendlarar i Forsvaret.

Ei permanent ordning skal etter planen vere på plass innan nyttår.

Bakke-Jensen innrømmer at dei tilsette har vorte for dårleg informert om regelendringane.

– Vi har ikkje vore flinke nok. Så då måtte vi ta ein ekstra runde, seier han.

