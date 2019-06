Høgsterett avviser anke frå Oslo katolske bispedømme – må betale tilbake millionar

innenriks

– Ankeutvalet til Høgsterett vedtok 25. juni at anken til Oslo katolske bispedømme overkommen til Borgarting lagmannsrett av 13. mars 2019 i sivilsaka mot staten, ikkje skal fremmast for Høgsterett, melder Vårt Land som siterer nettsida til den Den katolske kyrkje katolsk.no.

Ankeutvalet finn samrøystes at det ikkje er tilstrekkeleg grunn til at saka blir fremma for Høgsterett, heiter det.

– Vi er skuffa, men ikkje overraska. Reint generelt er nålauget i Høgsterett trongt og det er berre eit fåtal med ankar som blir fremma, seier advokaten til bispedømmet, Anders Ryssdal i advokatfirmaet Glittertind.

At OKB går tapande ut av ankesaka betyr at dei òg må betale tilbake både statleg og kommunal støtte, i alt omtrent 100 millionar kroner.

Rettssaka om tilbakebetaling av statsstøtte har opphavet sitt i medlemsrot-saka i OKB, som vart kjent i 2015. Der kom det fram at OKB frå 2011 til 2014 hadde brukt telefonkatalogen til å melde inn personar med katolsk-klingande namn inn i bispedømmet.

(©NPK)