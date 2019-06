Kvinne døydde etter trappefall på Stavanger lufthamn

innenriks

Ulykka skjedde då kvinna fall ned trappa frå gangbrua for å gå om bord i flyet via inngangen bak. To dagar etter fallet døydde den 69 år gamle kvinna av hovudskadane ho fekk i fallet, rapporterer Stavanger Aftenblad.

Ifølgje lufthamndirektør Anette Sigmundstad gjekk det kort tid før flyplasspersonell var på plass for å hjelpe. Kvinna vart send til sjukehus med ambulanse, men livet stod ikkje til å redde.

Politiadvokat Kjersti Roalsvig Fanebust stadfestar at politiet har oppretta ei undersøkingssak for å sjå på kva som skjedde og dei har allereie gjort nokre vitneavhøyr. Politiet vil mellom anna ta kontakt med Avinor. Fanebust ønsker førebels ikkje å gi ytterlegare opplysningar om saka.

Lufthamndirektør Anette Sigmundstad opplyser at trappene ned frå gangbruene på flyplassen er laga i samsvar med forskriftene og at dei har rekkverk på begge sider.

