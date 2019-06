Mekling for flyteriggtilsette – mogleg streik ved midnatt

innenriks

Anne Cathrine Frøstrup er oppnemnd som meklar.

Lønn er det sentrale stridspunktet mellom partane.

– Når moder Noreg elles har hatt ei lønnsutvikling på 8,5 prosent, og vi kan dokumentere med SSBs tal at vi har hatt 3,35 prosent, har vi openbert komme veldig dårleg ut, seier nestleiar Roy Aleksandersen i Safe til NTB.

Industri Energi har på førehand meldt at dei vil ta ut 922 medlemmer ved ein eventuell streik. Safe vil ta ut 664medlemmer, med ein opptrappingstid på fjorten dagar.

Industri Energi og Safe har begge varslaplassfråtreding for 19 bedrifter fordelte på 21 riggar , melder Rederiforbundet.

Aleksandersen meiner arbeidstakarane er skuldige eit etterslep frå tidlegare år, og seier Norges Rederiforbund «veit kva som må til» for å komme til møte kravet til fagforeiningane.

– Faren er overhengande for ein konflikt. Men partane møtast til mekling i håp om å komme til semje, seier Aleksandersen.

– Krava frå arbeidstakarsida låg langt over «frontfaget» og skil seg vesentleg frå kva andre grupper i samfunnet har oppnådd. Utgangspunktet vårt er uansett at partane kjem fram til semje i løpet av meklinga, har forhandlingsleiar Jakob Korsgaard for Norges Rederiforbund uttalt.

