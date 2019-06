Norske bønder har lågare tillit til dyrevernarar enn EU

innenriks

Norske husdyrprodusentar har rett nok lite tillit også til EU, men tilliten til dyrevernorganisasjonar er endå lågare, ifølgje ei spørjeundersøking som er gjennomført av forskingsprosjektet Aniwel blant norske husdyrprodusentar. Det skriv Nationen.

– Ein tenker nok at dette er nokon som jobbar imot det ein sjølv arbeider for. Elles er det viktig å merke seg at husdyrprodusentane har høg tillit til Mattilsynet, og at tilliten er høgare til Mattilsynet lokalt enn sentralt, seier Oddveig Storstad, som er forskar ved Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) og ein av forskarane i Aniwel-prosjektet.

Til saman 1.546 husdyrprodusentar frå heile Noreg har svart på undersøkinga, som konkluderer med at det er helsevesenet som nyt størst tillit der i garden, følgd av politiet, Norges Bondelag, Bonde og Småbrukarlaget og Mattilsynet lokalt. Dei tre nedste plassane på lista som er attgitt i Nationen, er media, EU og dyrevernsorganisasjonar (sist).

Undersøkinga er tatt opp i ein periode med mykje uro, like etter at Mattilsynet gjennomførte ein omfattande tilsynskampanje for slaktegris i Rogaland også etter mykje debatt om pelsdyrnæringa og om beite og rovdyr.

