Raudt, SV og MDG har dei mest lojale veljarane i Bergen

innenriks

Særleg hardt ramma er Høgre, der fire av ti av veljarane seier at dei ikkje ville stemt på partiet i dag, skriv Bergens Tidende.

Men både Høgre og Frp lek stort til FNB, som med 25,2 prosent er Bergens største parti på målinga. Samtidig seier nesten tre av fire MDG-veljarar seier dei ville stemt det same igjen.

Men målinga gir ikkje fleirtal for partia til venstre. Mandatfordelinga viser at Ap, Raudt, SV og MDG får til saman 30 av dei 67 seta i bystyret i Bergen. Partia må dermed søke mot sentrum for å skaffe seg fleirtal med dei 34 mandata som blir kravde. KrF, Venstre og Senterpartiet har til saman seks plassar i bystyret, to kvar om denne målinga slår til.

