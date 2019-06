XXL-tilsette måtte gjere armhevingar som straff frå leiinga

innenriks

Å møte opp for seint på jobb eller til infomøte er blant dei vanlegaste grunnane til at sjefar i sportskjeda har beordra armhevingane, skriv E24. Kjeldene til påstandane er fem noverande og tidlegare tilsette.

Dei hevdar òg at enkelte leiarar i bedrifta har kravd pushups viss tilsette gløymer salsmåla for veka, eller omtaler ein kunde i butikken som «kunde». Hos XXL skal nemleg kundane omtalast som «gjester».

I Sverige vart det i mars kjent at ein XXL-butikk i Stockholm nytta armhevingar som straffereaksjon, og konsernsjef Tolle Grøterud i XXL Noreg innrømmer at det har vore tilfelle i Noreg òg.

– Noko som starta som eit konkurranseprega og uhøgtideleg element, der ein vart oppmoda til å ta «pushups» viss ein tapte ein intern konkurranse, utvikla seg i noko meir uheldig retning, der enkelte tilsette følte på eit ubehag og ein ukultur knytt til dette, skriv han i ein e-post til E24.

Grøterud opplyser at det er nulltoleranse for slike metodar og hevdar at ei undersøking dei gjorde etter saka i Sverige, viste at dette ikkje var utbreidd i Noreg, men gjaldt nokon få eldre tilfelle.

