16 års fengsel i omfattande nettovergrepssak

Dommen fall i Nedre Romerike tingrett fredag ettermiddag, fortel NRK. Straffa er i tråd med aktor Per Egil Volledals påstand.

Ifølgje tiltalen utgav mannen seg for å vere jenta «Sandra» og fekk på den måten unge gutar til å sende han filmar av seksuelle handlingar. Saka er blitt kalla Noregs største overgrepssak. Det er totalt 458 fornærma i saka, medan tiltalen omfattar overgrep mot om lag 250. Dei fornærma var i alderen 9 til 21 år då overgrepa skjedde.

Mannen vart arrestert i 2016, men vart lauslatne etter kort tid. Han skal ha begått nye overgrep etter lauslatinga. Dermed vart han arrestert på nytt og har sete varetektsfengsla fram til rettssaka.

Mannen erkjente heilt eller delvis straffskuld på fleire av punkta i den 80 sider lange tiltalen. Han nekta òg straffskuld på nokre av dei mange punkta.

Forsvarer Gunhild Lærum bad om mildast mogleg straff. Ho sa at 27-åringen fordømmer seg sjølv og det han har gjort.

– Han har gråte seg gjennom ei lang rettssak. Han legg ikkje skulda på offera, sa Lærum til NRK då rettssaka var over. Ho meinte det var viktig at straffa ikkje blir av slik lengde og karakter at tiltalte ikkje kan fungere i samfunnet igjen.

