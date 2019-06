Aktor ber om 12 års forvaring i Vinstra-saka

innenriks

Aktor Jo Christian Jordet heldt prosedyren sin i saka fredag. Jordet meiner tiltalte har ei «mangefasettert» og «altoppslukande» interesse for vald, og at drapet var ei grotesk, men planlagt handling, skriv NRK.

Dei to sakkunnige konkluderte onsdag med at den drapstiltalte 17 år gamle guten var tilrekneleg på gjerningstidspunktet. Dersom dei hadde komme til at han var utilrekneleg då drapet skjedde, ville han vorte overført til tvungen psykisk helsevern.

Dei rettssakskyndige meiner òg det er stor fare for at tiltalte vil gjere nye, alvorlege straffbar handlingar, at han vil trenge lang behandling, og at valdsfikseringa hans framleis er ein del av tankegodset hans.

16 år gamle Laura Iris Haugen (16) vart stukken 20 gonger med kniv i eit bustadområde på Vinstra. 31. oktober i fjor og døydde av blodtapet. Ein nabo som prøvde å hindre drapet, vart påført to djupe knivstikk i leggen.

Den tiltalte guten har erkjent drapet, men nektar straffskuld fordi han meiner han var psykotisk. Forsvarer Nora Hallén vil truleg innstille på frifinning i prosedyren sin.