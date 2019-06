Endeleg sluttstrek for Terra-saka – kommunar inngår forlik med forsikringsselskap

innenriks

Tolv år etter at dei åtte kommunane kjøpte spareprodukt på anbefaling frå Terra Securities, er det dermed sett sluttstrek i den såkalla Terra-saka.

Forsikringsselskapet AIG vart i fjor sommar dømt til å betale dei åtte Terra-kommunane til saman 93 millionar kroner i erstatning og renter – ti år etter investeringsskandalen.

AIG måtte ifølgje dommen betale 50 millionar kroner og dessutan forseinkingsrenter for ti år, noko som utgjer rundt 43 millionar kroner.

Forlik

Fredag ettermiddag opplyser ordførar Harald Lie i Hattfjelldal kommune til NTB at det er inngått forlik.

– I rettsforliket i Borgarting lagmannsrett i dag har partane vorte samde om AIG skal betale til kommunane 77,5 millionar kroner, seier Lie.

Han opplyser at kommunane har lykkast med å hente tilbake nær ein milliard kroner av dei 1,4 milliardane som samla vart plasserte i ulike spareprodukt.

Selskapsleiinga

Åtte norske kraftkommunar lånte pengar med sikkerheit i framtidige kraftinntekter og investerte i 2007 pengane i obligasjonar gjennom meklarfirmaet Terra Securities.

– Eg er særleg tilfreds med at det no er rettskraftig fastslått at ikkje berre meklarane, men også selskapsleiinga var ansvarleg for dei katastrofale plasseringane kommunane fekk anbefalt, seier ordføraren.

Dei åtte kommunane er Hattfjelldal, Hemnes, Rana og Narvik i Nordland, Bremanger og Vik i Sogn og Fjordane, Kvinesdal i Vest-Agder og Haugesund i Rogaland.

