Legeforeningen tar anonyme omtalar til retten

Foreininga meiner den anonyme nettomtalen er i strid med EUs personvernreglar, skriv Dagens Medisin.

Nettstaden har lenge vore omstridd, og i 2017 sa Datatilsynet at legane kunne reserve seg mot å bli omtalt der. Klageorganet Personvernnemnda kom derimot fram til at til informasjonsfridom vog tyngst, og at legane ikkje kan reservere seg.

– Vi er usamde i vedtaket i Personvernnemnda. Vi meiner personvernet til legen må vege tyngre enn interessene til Legelisten. Dette er ei viktig sak for medlemmene våre og må få ei avklaring i rettssystemet, seier leiar Tom Ole Øren i Allmennlegeforeningen. Legeforeininga leverte inn stemninga til Oslo tingrett torsdag.

Gründer og dagleg leiar Lars Haakon Søraas i Legelisten synest søksmålet er underleg.

– Fastlegeordninga har store utfordringar. Mange fastlegar seier at dei har for mykje å gjere, og mange pasientar opplever at dei ikkje får den tenesta dei har behov for, skriv Søraas i ein e-post til tidsskriftet.

– Gitt dette bakteppet, synest vi det er underleg at Legeforeininga vel å bruke endå meir tid og ressursar på å gå i krig med staten om i kva grad Legelisten.no burde få leve eller ikkje.

