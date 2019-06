NEL skal undersøke europeiske hydrogenstasjonar

innenriks

Undersøkingane etter eksplosjonen i Bærum 10. juni viser at ein feilmontert plugg på hydrogentanken gjorde at hydrogen lak ut, skreiv Teknisk Ukeblad torsdag. Rapporten er utarbeidd av GexCon for Nel, som har levert det meste av teknologien til stasjonen.

I ei pressemelding fredag beklagar selskapet overfor dei råka.

– Spesielt vil eg beklage til dei som vart frakta til legevakta med lettare skadar. Innsatsen til nødetatane var formidabel og vi har fått tilbod om bistand frå bransjeaktørar over heile verda. Det har vi sett stor pris på, seier konsernsjef Jon André Løkke.

Nel seier dei tar hendinga svært alvorleg og skal sjå på innføring av nye rutinar, prosedyrar og manualer.

– Vi har mobilisert alle ressursane våre, både for komme til bunns i saka, og for at kundane våre raskast mogleg skal få stasjonane sine i normal og sikker drift. Hydrogenstasjonane i Europa er av same generasjon som Kjørbo, og vi forventar å kunne gi klarsignal til å gjenopne stasjonane utover i tredje kvartal 2019, seier Løkke.

