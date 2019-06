NVE vurderer fleire sikringstiltak ved Veslemannen

innenriks

Det er for å sikre bebuarane som er trua av fjellskred frå Veslemannen at NVE ser på moglegheitene for å setje opp fleire permanente sikringstiltak i utløpsområdet til eit skred. Rutinane ved auka farenivå på Veslemannen skal òg justerast

Det er Rauma kommune som har oppmoda NVE til å finne varige løysingar

– NVE vurderer å etablere ein sikringsvoll som sikrar busetnad og gardsareal for eit skred frå Veslemannen. Det må likevel brukast noko meir tid på den tekniske løysinga og på faglege analysar av eit slikt tiltak, seier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i ei pressemelding.

Viss det ikkje kjem noko større ras frå Veslemannen denne sommaren og hausten, så er NVE klar til å setje i verk tiltak vinteren/våren 2020.

