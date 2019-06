Optimistisk Venstre-leiar: – Skal ta meir plass i regjeringa

innenriks

Medan Venstre held fram med å ligge lågt på meiningsmålingane, nytta partileiar Trine Skei Grande og nestleiar Ola Elvestuen sommarpressekonferansen sin til å banke inn bodskapen om klima.

Grande trur ikkje oppslutninga som partiet slit med, kjem av lite gjennomslag i regjeringa, men at dei ikkje er gode nok på å få gjennomslag i media.

– Vi får ikkje alltid vist fram dei sakene vi får gjennomslag på. Vi har mellom anna tatt enorme skritt på klima og miljø, seier ho til NTB.

Partiet tok fredag ettermiddag med seg pressa til Losæter i Oslo sentrum, ei grøn bylunge ved Bjørvika der det blir drive urbant jordbruk og laga kunst. Ho hadde òg tatt med seg toppkandidatane til partiet før lokalvalet i haust frå Bergen, Trondheim og Oslo.

– Vi skal spele meir på lag med dei lokale kandidatane, og vi skal ta meir plass i regjeringa. Vi trur på kompromiss og trur dei fører verda framover. Då må vi vise dei fram på ein god måte og bli flinkare til å dyrke sigrane våre, seier Grande.

Ho legg til at partiet i større grad skal bygge profilar som skal knytast til kjernesakene.

Ras for regjeringa

På ei fersk måling Ipsos har gjennomført på oppdrag for Dagbladet, er Venstres støtte nesten halvert frå 5,5 prosent ved valet i 2015 til 2,9 prosent på målinga.

Høgre får 19,9 prosent av stemmene og går 3,3 prosentpoeng tilbake, medan Frp ligg på staden kvil med 9,6 prosent. KrF får berre 2,2 prosents oppslutning, tilbake 3,2 prosentpoeng.

Grande knyter oppslutninga regjeringa har til bompengeoppgjeret og auka klimamerksemd.

– Dette halvåret har vore prega av eit bompengeopprør og ungdom som har gått i gatene og kravd umiddelbar klimahandling. Det har vore krevjande for regjeringa å komme på offensiven. Vi vil komme gjennom med vårt syn på dette, seier ho og trekker fram kor viktige byvekstavtalane er.

Taus om bompengestriden

Venstre-leiaren fastslår at det i bompengestriden er nokre saker partiet ikkje er villig til å forhandle om.

– Det gjeld ei områda som omhandlar lufta i byane, køane og kollektivtransporten. Det å finne gode løysingar for mellom anna betaling, er vi villige til å forhandle om, seier Grande.

Viss det var val i dag, ville regjeringspartia Høgre, Frp, Venstre og KrF samla fått skarve 38,6 prosent av stemmene og 64 mandat på Stortinget, ifølgje Poll of polls-gjennomsnittet av meiningsmålingane i juni.

Dei fire partia i regjeringa har dei siste vekene sete i drøftingar etter at Frp i starten av juni la fram seks krav for å demme opp for bompengeopprøret som spreier seg over landet.

Grande vil ikkje svare på spørsmål om ho har trua på ei løysing.

– Det må du spørje Framstegspartiet om, seier ho.

Avviser lågt truverd

Grande trur ikkje truverdet på klima blir prega av at partiet er i regjering med Framstegspartiet.

– Eg håper at vi blir vurderte ut frå det vi gjer, ikkje kven vi gjer det saman med, seier ho.

Nestleiar og klima- og miljøminister Ola Elvestuen seier at partiet må vise fram dei positive konsekvensane av klimapolitikken til partiet.

– Vi må gjere meir av alt på klimaområdet. Vi må kutte all bruk av fossilt drivstoff så fort som mogleg, og vi må bli flinkare på å ta vare på naturen. Vi må òg støtte opp under klimavennlege byar og tettstader, seier han.

Elvestuen seier det ikkje er nokon miljøparti som har meir gjennomslag på den praktiske politikken enn Venstre.

– Dette handlar berre om å ha dei konkrete resultata, og der leverer vi, seier han.

