Peparsprayreglar for tollarar ut på høyring

I 2016 gav finansminister Siv Jensen (Frp) løyve til eit prøveprosjekt der nokre tollarar fekk gå med peparspray i to år. NRK avdekte i februar i år at fleire tollarar heldt fram å bruke sprayen utan heimel etter at prosjektet var avslutta.

Jensen gav då uttrykk for at ho ønskte å la tollarane bere peparspray og ville jobbe med Justisdepartementet for å sjå på korleis det kunne gjerast i lovlege og ordna former.

No er altså eit forslag til regelverk klart og er sendt ut på høyring med frist 23. august.

– Tollarane har eit viktig og stadig meir krevjande samfunnsoppdrag. Dei vernar oss mot truslar frå utlandet, og bidrar til at Noreg er eit trygt og godt land å bu i. Det skal sjølvsagt vere trygt å gå på jobb for dei òg, seier finansminister Siv Jensen (Frp).

