SJ lovar kundane i nord: – Vi skal levere

– Dette er ein stor og viktig dag for oss. Eg vil først og fremst takke folka mine, som har gjort eit godt arbeid, seier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik.

Ho kunne røpe at enkelte, inkludert henne sjølv, sat oppe til midnatt då klagefristen gjekk ut.

Då klagene ikkje kom, vart det klart at SJ Norge no overtar drifta av totalt sju togstrekningar og drifta av togtilbodet på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen.

Avtalen gjeld frå juni 2020 og ut 2030.

Trygge på lovnadene

– Vi er glade og audmjuke, men også trygge på at vi skal halde det vi har lova, seier internasjonal direktør Thomas Silbersky i SJ.

Sidan vinnaren av anbodet vart kunngjort for to veker sidan, har SJ komme med ei rekke lovnader som mellom anna betre serveringstilbod, internettdekning og fleire avgangar på Dovrebanen. Fredag skreiv Dagsavisen at dei òg vurderer alkoholsal frå trillevogner.

– Det eg har sagt, er at vi skal prøve å levere det kundane vil ha. Alkoholspørsmålet er litt meir komplisert på grunn av det norske regelverket, seier Silbersky til NTB

Han har sjølv erfaring frå mat- og drikkebransjen, der han mellom anna har jobba i Orkla Norge og Arla Foods. Han seier at det i botn og grunn handlar om det same, anten det er snakk om tog eller mat – nemleg kunden.

– Det er ekstremt konkurranseutsette marknader, og for å overleve må du heile tida treffe rett på kva kundane vil ha. Derfor seier eg at vi køyrer kundar – og ikkje tog.

– Kunden kjem først

Stadig fleire oppgir at dei ønsker å reise med tog. Silbersky i SJ synest «det er fantastisk gøy å jobbe med tog akkurat no», og han er sjølv overtydd om at toget er transportmiddelet for framtida – både her og i Europa.

– Derfor set vi tryggleik og kundar først. Og når kundane er fornøgde, blir dei tilsette fornøgde. Den absolutte ambisjonen vår er at folk skal jobbe hos oss fordi dei vil, seier Silbersky.

Verksemdsoverdraginga inneber at alle tilsette i Vy – tidlegare NSB – får rett til jobb hos SJ Norge.

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik seier til NTB at dei ikkje har fått noko signal frå dei tilsette som blir ramma av trafikkpakke nord, men fortel at prosessen med britiske Go-Ahead, som overtar Sørlandsbanen 15. desember, går godt.

– Dei har vorte møtt på ein god måte, og det reknar eg med at SJ òg har system for, seier Slotsvik.

Også ho synest det er gledeleg å jobbe i ein bransje i medvind, men erkjenner at dei står overfor ei utfordring når det gjeld etterspurnaden etter nattog.

– Utfordringa er å finne ledige tog. Det er ingen som er klare til å bli kjøpte eller leigde, seier Slotsvik. Ho fortel at dei jobbar med ulike alternativ til sovekupear.

Vy klaga ikkje

SJ vann anbodet etter å ha levert eit mykje billegare tilbod enn norske Vy. Dei leverte ein årleg gjennomsnittspris til ein femdel av dagens, ifølgje Jernbanedirektoratet.

Vy hadde òg justert prisen i anbodet sitt, men tilbodet var rundt 350 millionar kroner dyrare enn tilbodet på 1,24 milliardar kroner frå SJ Norge. Ifølgje Trønder-avisa vurderte Vy å klage på tildelinga, men seier no at dei synest tildelinga var grei.

– Vi har gått gjennom heile tilbodet og funne ut at det ikkje er grunn til å klage, seier pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy.

