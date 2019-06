Sommarvêret har komme i sør og aust

innenriks

– Det er dei indre strøka av Agder, Telemark og Austlandet som får mest varme denne helga. Der kan det bli opp til 30 grader og kanskje litt meir enn det fleire stader, seier statsmeteorolog Espen Biseth Granan til NRK.

Men varmen laurdag blir truleg forbigåande. Søndag og utover i neste veke ser det ut til at heile landsdelen får ein ny vêrtype.

– Allereie søndag ligg det an til at vi får inn ein litt annan type luft som gir rom for litt meir ustabile forhold og litt kjøligare temperaturar, også for det austanfjelske. Så den varmen som kjem laurdag, er forbigåande, seier han.

Nordpå er situasjonen ein annan, med kjøligare luft og periodar med nedbør. Det same gjeld Midt-Noreg, det vil seie litt meir pålandsvind og nedbør. På Vestlandet er neppe 20 grader veldig utbreidd.

– Søndag kjem det inn skikkeleg uvêr på Vestlandet, ser det ut til. Det gir òg etter kvart kaldare luft med ustabilt vêr på Austlandet, seier statsmeteorologen.

Det er venta at det fine vêret held seg til over helga.

