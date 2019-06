Svakare resultat, men god utvikling for Olav Thon Gruppen

innenriks

Driftsinntektene for 2018 var på totalt 11 milliardar kroner for konsernet, mot 10,1 milliardar kroner i 2017.

– Vi er godt fornøgd med utviklinga i 2018, og tala viser at Olav Thon Gruppen leverer solide resultat sjølv med ein litt svakare marknadssituasjon for kjøpesentera til konsernet, seier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

2,1 milliardar av resultatet til konsernet kjem frå verdiauke på eigedomsporteføljen og fastrenteavtalar.

– Resultatveksten kjem fram både som følgje av ferdigstilte eigedomsprosjekt, auka leigeinntekter, resultatframgang i Thon Hotels og lågare finanskostnader, seier Sperre.

Drift av kjøpesenter er ein stor del av konsernverksemda. Ved årsskiftet eigde Olav Thon Gruppen 78 kjøpesenter i Noreg og Sverige, og forvalta 21 senter for andre eigarar. Butikkomsetninga auka med 1,5 prosent til 64,5 milliardar. I Sverige auka omsetninga i kjøpesentera med 3,4 prosent til 14 milliardar svenske kroner.

Salsinntekter frå bustadprosjekt utgjorde 1,1 milliard kroner. Dei eksterne leigeinntektene til konsernet utgjorde 4,4 milliardar kroner, medan hotellkjeda Thon Hotels hadde driftsinntekter på 3,7 milliardar kroner i 2018.

