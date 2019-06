Ti MC-dødsfall hittil i år – fem av dei i juni

innenriks

– Talet på omkomne i trafikken har over tid vorte betydeleg redusert, men MC-ulykkene har dessverre ikkje følgt den same utviklinga, seier fungerande kommunikasjonssjef Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk til NTB.

Han ser på tala frå Statens vegvesens ulykkesstatistikk for motorsyklar og mopedar. Der har talet på omkomme i trafikken på motorsykkel eller moped i juni dei siste ti åra lege mellom tre og seks, med unntak av 2013, då det var ingen. I fjor var det tre slike dødsfall i juni.

I år har det vore mange alvorlege motorsykkelulykker i juni, med til saman fem dødsfall, før siste helg i månaden.

Måndag kveld døydde ein ung mann i 20-åra etter å ha køyrt av vegen ved Håkestadveien i Larvik i Vestfold. Torsdag døydde ein turist i 30-åra av skadane etter ei motorsykkelulykke på Fræna i Møre og Romsdal dagen før.

Harde fakta

I 2018 omkom totalt 16 motorsyklistar og mopedistar i trafikken, medan snittet dei fem tidlegare åra var 21 slike dødsfall i året.

– Vi har registrert ti drepne på MC hittil i år, dobbelt så mange som på same tidspunkt i fjor. Talet er likevel på same nivå som åra før 2018, påpeikar avdelingsdirektør Guro Ranes for trafikktryggleik i Statens vegvesen.

– Mengde drepne og hardt skadde på motorsykkel og moped gjekk opp i perioden 2011 til 2015. Deretter låg det jamt i 2016 og 2017, før det gjekk litt ned igjen i 2018, seier ho.

Nullvisjon

12. juli skal Vegvesenet gjere opp status for trafikkulykker i Noreg i juni. Trygg Trafikk håper det ikkje blir fleire triste tal å legge til statistikken etter den kommande helga.

2013 hadde den einaste junimånaden dei siste ti åra der den såkalla nullvisjonen er nådd for dødsfall. Nullvisjonen er grunnlaget for alt trafikktryggleiksarbeid i Noreg. Det er ein visjon om eit transportsystem der ingen mistar livet eller blir hardt skadde.

– Det som ofte kjenneteiknar ei alvorleg MC-ulykke er utforkøyring i sving. Ein kjem inn i svingen med for høg fart og klarer ikkje å halde sykkelen på vegen. Det er eit utfordrande køyretøy som krev mykje av førar. I tillegg er sesongen ofte kort, og det går lang tid frå sesongen er slutt til du kan finne fram sykkelen igjen. Det betyr at ein bør å bruke god tid til å trene seg opp igjen for å lære seg sykkelen på nytt, påpeikar Steen i Trygg Trafikk. Før helga har han dette rådet til alle som er ute på motorsykkel:

– Som elles i trafikken er det viktig å gjere seg synleg, bruke riktig og godkjent tryggingsutstyr og kanskje aller viktigast – tilpass farten.

