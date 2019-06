Truleg ny EØS-kurs for LO

innenriks

Det er sentrale kjelder i Fagforbundet som opplyser til Klassekampen at det er usannsynleg at Fagforbundet vil blokkere ønsket til Fellesforbundet om å greie ut alternativ til norsk EØS-medlemskap.

Sidan Fellesforbundet og Fagforbundet utgjer fleirtalet av delegatane på kongressen, LOs høgaste organ, vil dermed ei kursendring truleg bli ein realitet, og LO gå over til å krevje at staten skal greie ut alternativ til EØS.

Representantskapet i Fellesforbundet tilrådde torsdag dette kompromisset til landsmøtet kommande oktober: at forbundet går inn for at det blir laga ei offentleg utgreiing om alternativa til EØS. Av omkring 55 med stemmerett var 8 mot å gå for kompromissforslaget i innstillinga.

LO-forbundet Fellesforbundet er Noregs største fagforeining i privat sektor med 142.000 medlemmer.

Fagforbundet er med sine 365.000 medlemmer ei samanslåing av Norsk Helse- og Sosialforbund og det tidlegare LO-forbundet Norsk Kommuneforbund i 2003.

